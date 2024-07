Inghilterra HOWE molto vicino e il Newcastle si TUTELA | ecco con chi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Eddieè sempre piùalla panchina dell’e per questo motivo si: contatti avviati con un sostituto Eddieè sempre piùa sedersi sulla panchina dell’. Il tecnico del, come riportato dal Daily Mirror, è pronto ad accettare l’offerta. Per questo motivo i Magpies si stannondo avviando i