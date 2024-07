In Usa la dichiarazione al fisco si fa con lo smartphone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Niente pc? Non c'è problema per ilUsa: nel 2024 ci sarà l'esordio del nuovo servizio "Irs Free File". Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua webzineOggi raccontando i piani dell'Internal Revenue Service, l'agenzia americana. In pratica, si tratta di un kit di applicazioni che consente l'accesso a una vasta gamma di modelli e documenti fiscali tramite telefoni cellulari e strumenti mobile. Obiettivo, permettere ai contribuenti di poter effettuare le proprie operazioni fiscali,dei redditi inclusa, sul proprioo tablet. In dettaglio, le applicazioni sono tutte accessibili tramite dei software fiscali gratuiti messi a disposizione da partner, imprese e fornitori specializzati, con specifica autorizzazione dell'Irs.