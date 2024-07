In 10 anni spesa italiani per telefoni scende di 6 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Il mercato dellaa ha registrato profonde modifiche negli ultimi 10, cambiando le abitudini degli. Lo afferma Assium, l'associazione degli utility manager, che ha realizzato un'indagine sul settore rielaborando i dati ufficiali dell'Agcom. "Per dare una idea di come siano cambiate le abitudini quotidiane dei cittadini, basta soffermarsi sul numero di sms inviati daini. - spiega Assium - Erano 77,78nel 2013, oggi si fermano a 4,10. In rapporto alle Sim attive, si è passati dai circa 70 sms al mese per utente, ai 4 messaggi mensili del 2023.