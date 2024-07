Ilary Blasi funziona e non fa rimpiangere Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 21 luglio 2024) Per sette edizioni consecutive,ha condotto, insieme ad Alan Palmieri,. Si tratta del programma musicale trasmesso prima su Radio Norba e poi sulle reti Mediaset (in passato su Italia Uno e attualmente su Canale 5). La manifestazione musicale, che si svolge in