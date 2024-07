Il minorenne stupra la compagna di liceo? Pagano i genitori | una sentenza choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Circa 27mila euro per i danni. Da pagare, però, assieme ai. Perché sì, certo, a commettere quell'atto grave, gravissimo, quello stupro, in uno sgabuzzino del, è stato lui, all'epoca; però no, mamma e papà, evidentemente, non lo hanno formato bene, non hanno vigilato a sufficienza, non l'hanno educato come si converrebbe. Siena. E' il 2015. Una scuola superiore. Una violenza. Indicibile: ma indicibili lo sono tutte, le violenze sessuali. Questa è solo più drammatica perché sia l'assalita che l'assalitore hanno appena sedici anni. Sono coetanei, sono compagni di classe, sono adolescenti. Sono ancora due bambini. Lei, una volta a casa, racconta quanto le è successo. E' sconvolta, ha disturbi post traumatici da stress, la visitano i medici e le certificano diciotto mesi di inabilità temporanea, deve curarsi.