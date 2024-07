I Fantastici - Fly2Paris | la serie con Bebe Vio sul mondo paralimpico dal 24 luglio su RaiPlay

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 21 luglio 2024) Dieci storie di atleti che ce la mettono tutta per riuscire a qualificarsi alle Paralimpiadi, ognuno nella propria disciplina. Storie segnate da una ferita profonda e dal sogno di vincere, comune a ogni sportivo, che diventa ancora più importante quando si tratta di atleti con disabilità, per i quali la lotta per conquistare una medaglia coincide con quella per riconquistare la vita. “I