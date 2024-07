Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi 2024 | i convocati di tutte le Nazionali C’è l’Italia con la squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Lediandranno in scena dal 26 giugno all’11 agosto e lasarà uno degli sport di classe A, quelli ritenuti di maggiore interesse per il pubblico al pari di atletica leggera e nuoto. All’evento parteciperanno 12 squadre da cinque elementi ciascuno, che lotteranno per il titolo nel team event, ovvero la gara che premia la qualità e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese.si giocheràle sue carte con il quintetto: Carlo Macchini, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati saranno tra gli outsider e proveranno a sorprendere grandi corazzate come Cina, Giappone, Ucraina, Gran Bretagna, USA.