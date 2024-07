Giappone ecco perché i giovani non si sposano più e il tasso di natalità è il più basso del mondo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 21 luglio 2024) Ciò che è emerso dagli incontri dell’Agenzia per l’infanzia e la famiglia è che moltisono preoccupati per l'elevato costo della vita, la mancanza di buoni posti di lavoro e la difficoltà, per le donne, di tornare a lavorare dopo aver avuto figli