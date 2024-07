Genova | neonato di 3 mesi picchiato dal padre ricoverato con trauma cranico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Borzonasca, 21 luglio 2024 – Undi appena treè statod'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini diper le botte ricevute dal, la notte scorsa, in una piazza a Borzonasca, nel Levante di. Ferita anche la mamma che cercava di difendere il figlioletto. Da quanto si apprende, la famiglia stava passeggiando quando sarebbe scoppiata una lite tra i due genitori e ilha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcune persone e i carabinieri hanno prestato le prime cure. Disposto il trasferimento del bambino al Gaslini, e della madre per ferite al volto e agli arti. L'uomo, un 26enne, è stato fermato dai militari dell’Arma, la magistratura segue il caso.