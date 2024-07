Furto da 300mila euro in un appartamento di Firenze arrestati cinque uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024 – Uningente, messo a segno la sera del 7 luglio a, nel quartiere di Campo di Marte. Nel mirino dei ladri, un’abitazione da cui furono portati via gioielli e capi d’abbigliamento per un valore di. Alle prime luci dell’alba di ieri, 17 luglio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di, hanno fermato, di un’età compresa fra i 28 e 55 anni, ritenuti responsabili del colpo. Le indagini dei militari, sia tradizionali che tecniche, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno permesso di risalire agli indagati attraverso la raccolta di numerosi elementi, come gli indumenti e le auto utilizzati durante i furti.