Furgone contro albero a Tortoreto | padre e figlio feriti

(Di domenica 21 luglio 2024) Teramo - Nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 18, fondovalle del Salinello, nel comune di. Uncassonato Mercedes, con a bordo un 71enne e suo, è finito frontalmenteunmentre viaggiava in direzione mare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Nereto e due ambulanze del 118, una proveniente da Sant'Omero e l'altra dalla Croce Verde di Villa Rosa di Martinsicuro. I duesono stati trasportati in ospedale: uno è stato trasferito al nosocomio di Teramo, l'altro a quello di Sant'Omero. Le indagini per accertare le cause dell'incidente sono in corso da parte dei Carabinieri. leggi tutto