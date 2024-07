Forte scossa di terremoto a sud-est della città di Jalapa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 21 luglio 2024) Trema la terra in Guatemala. Undi magnitudo 6.2 ha colpito il Paese centroamericano. Lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma non ha provocato vittime o danni. Ladiè stato avvertita anche in El Salvador e in Nicaragua. Laè stata registrata alle 20:53 di sabato ora locale (le 4:53 in Italia), con il suo epicentro a 8 km a sud-estdi, a una profondità di 265,5 km.