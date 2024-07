FC Kosice-Roma Amichevole 22-07-2024 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici diretta TV Assente Paulo Dybala

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 21 luglio 2024) Ladarà il via alla preparazione per la stagione-25, che inizierà pubblicamente il 18 agosto, con un’contro il FC, club slovacco che lo scorso anno si è classificato al decimo posto del campionato locale. In verità i giallorossi il 17 luglio hanno già giocato un’a Trigoria, vinta 6-1 contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e