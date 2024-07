F1 oggi in tv GP Ungheria 2024 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024), domenica 21 luglio, andrà in scena il GP d’, tredicesima tappa del Mondialedi F1. Sul tracciato tecnico e complicato dell’Hungaroring, assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare e dell’impatto sulle gomme nella gestione del degrado. Le qualifiche sono state all’insegna della McLaren. La scuderia di Woking ha monopolizzato la prima fila, con Lando Norris in pole-position e Oscar Piastri in seconda posizione. Alle loro spalle troviamo l’olandese Max Verstappen, leader del campionato. Il tre-volte iridato non ha digerito l’idea di non aver ottenuto la p.1 e c’è da scommettere che fin dalla partenza proverà a inventarsi qualcosa. In casa Ferrari la situazione non è semplice.