F1 incidente tra Hamilton e Verstappen La dinamica dell’accaduto e perché la giuria non ha preso posizione

(Di domenica 21 luglio 2024) Ancora in duello Lewise Max. Rivali di sempre, si sono contesi ruota a ruota il Mondiale 2021 e oggi hanno dato spettacolo in un paio di situazioni in gara all’Hungaroring di Budapest. In particolare grande spettacolo c’è stato nel finale, con la strenua difesa della terzadel britannico e l’attacco in curva 1 all’inizio del 63° giro. Unche era arrivato con grande passo prima su Leclerc, sorpassato dopo qualche giro in cui non era riuscito a far la differenza in rettilineo e poi finalmente da, cercando di prendersi lasul podio. A otto giri dalla fine l’olandese è entrato in maniera molto irruenta nella prima curva, ha staccato troppo in ritardo e ha finito per centrare Lewis con la posteriore sinistra sull’anteriore destra del britannico.