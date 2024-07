F1 Carlos Sainz | Sin dal via non ho avuto modo di dare il massimo non ho avuto feeling con le gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)non ha troppi motivi per sorridere dopo aver conquistato la sesta posizione nel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota del team Ferrari ha vissuto una domenica anonima, non risultando mai in lotta per le posizioni che contavano. La gara è stata vinta da Oscar Piastri dopo che Lando Norris gli ha ceduto la posizione per ordini di scuderia a 2 giri dalla conclusione. Sul podio anche Lewis Hamilton a 14.8 secondi, mentre al quarto posto si è classificato Charles Leclerc a 19.6, davanti a Max Verstappen che si mangia le mani a 21.3. Sesto proprioa 23.0, quindi settimo Sergio Perez a 39.7, davanti a George Russell ottavo a 42.3, quindi nono Yuki Tsunoda a 1:17.2 e Lance Stroll che chiude la top10 a 1:17.9.