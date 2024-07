Emma dal palco | Nel nostro Paese l' omofobia è una piaga dilagante anche perché restiamo indifferenti

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 21 luglio 2024) Durante il suo concerto a Lanciano, in Abruzzo,si è espressa contro l'aggressione omofoba subita da due ragazzi a Roma prendendo una decisa posizione di condannaverso l'omertà: «Fino a quando il problema non ci riguarda stiamo tutti in silenzio e non va bene»