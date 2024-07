Ecco una valida alternativa al classico aftersun per esaltare l' abbronzatura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 luglio 2024) Mai più senza olio corpo. Nemmeno in estate: è perfetto come doposole ed è un vero toccasana per la pelle del corpo. Multifunzione: innanzitutto previene la disidratazione dovuta al caldo e all’eccessiva sudorazione, ma anche varie tipologie di imperfezioni come macchie e smagliature e, ultimo ma non per importanza, rallenta l’invecchiamento cutaneo, andando a ripristinare l’elasticità della pelle.