Divisioni nella maggioranza e isolamento in Europa Si avvicina il declino della fiducia degli italiani in Meloni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 21 luglio 2024) Ogni leader politico segue, durante la sua carriera, un percorso che, come per qualunque altra vicenda umana, ha un andamento a forma di parabola. C’è una fase di crescita, poi una di consolidamento, poi una di maturità e infine una di possibile calo di consenso. Questo vale anche per ciascun singolo governo. Tipicamente, alla sua nascita il governo ottiene un Segui su affar.it