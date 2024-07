Diretta Rai Sport Domenica 21 Luglio 2024 - Tour de France Nuoto Motocross Tennis Calcio Under 19

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 21 luglio 2024) In vista del weekend,21, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Mancano pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi e la Rai svolgerà, al pari dei nostri atleti, un ruolo di assoluta protagonista. Dal 26con la Cerimonia d’apertura, vivremo una serie interminabile di emozioni, speriamo il più possibile tinte d’azzurro, fino all’11 di agosto. Rai 2 sarà la rete olimpica più o meno per 16 ore al giorno, gare e partite interrotte solo da brevi edizioni del TG.