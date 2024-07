Coppia gay presa a pugni calci e cinghiate gli aggressori | Ma non siamo omofobi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono stati filmati mentre in quattro prendevano adue ragazzi, unagay, colpevoli, secondo la denuncia, di aver camminato per strada tenendosi per mano. Dopo l'identificazione i quattro, tre uomini e una donna tutti ventenni, si sono detti "pentiti" ma