Conte risponde a Meloni | Non giustificare tuo fallimento in Ue attaccando M5S

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 21 luglio 2024) La replica alla premier sulle nomine europee, a cominciare dal bis di Ursula von der Leyen, in un lungo post: "Italia si ritrova confinata in panchina, abbiamo il dovere di dirlo" "Cara, non puoiil tuoin Europail M5S". Si intitola così il lungo post di Giuseppepubblicato sulla