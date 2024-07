Con il ’Giro dell’Umbria’ torna il grande ciclismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) GUALDO TADINO – Dopo 24 annia Gualdo Tadino dal 25 al 28 luglio 2024 il Giro dell’Umbria, gara a tappe disu strada. L’evento è organizzato da MC2Bike del presidente Marco Cassetta in collaborazione con i comitati umbri FCI e CSEN, sotto il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa presso la sala consiliare del municipio gualdese con la presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, del presidente CSEN Fabrizio Paffarini, del presidente MC2Bike Marco Cassetta e degli organizzatori della gara Enrico Bianchi, Carlo Crocetti e Leonardo Presta, ringraziati dal sindaco Presciutti "per questainiziativa sportiva che sarà anche un’importante vetrina promozionale per la nostra città".