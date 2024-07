Coldiretti e Ixe | 1 italiano su 3 resta in patria

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 21 luglio 2024) Articolo pubblicato domenica 21 Luglio 2024, 19:02 E’ il periodo delle vacanze nonché delle ferie e come ogni anno non si aspetta che stilare sondaggi e diagnosticare le scelte degli italiani in quanto a mete per la villeggiatura. Questa estate 2024, secondo un’indagine/Ixe’, vede quasi unsu tre, circa il 32 per cento, L'articoloe Ixe: 1su 3inproviene da Il Difforme.