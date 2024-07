Classifica Tour de France 2024 Pogacar trionfa con oltre 6 minuti su Vingegaard Ciccone esce dalla top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Tadejha vinto ilde, dominando in lungo e in largo la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il fuoriclasse sloveno ha giganteggiato nell’arco delle tre settimane, conquistando anche sei successi parziali (l’ultimo oggi pomeriggio nella cronometro conclusiva a Nizza). Il capitano della UAE Emirates ha così completato l’antologica accoppiata Giro d’Italia-denello stesso anno, riuscita per l’ultima volta a Marco Pantani nel 1998. Tadejha tramortito l’intera concorrenza in montagna e anche nell’ultima prova contro il tempo,ndo con più di seidi vantaggio nei confronti del danese Jonas