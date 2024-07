Ciclista finisce contro un autobus fermo in via Caldera è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Milano, 21 giugno 2024 – Incidente, domenica verso le 12, in viaa Milano. Undi 60 anni è ricoverato in condizioni critiche in ospedale, dopo essere finitoundella linea 80per far salire i passeggeri. Non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore prima di finireil mezzo pubblico. Anche il conducente dell', 56 anni, è stato portato in ospedale ma per lo stato di choc. Sul posto, oltre ai soccorsi intervenuti con ambulanze e automediche, anche gli agenti della Polizia Locale che si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.