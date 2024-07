Chiude ufficio postale a Carrara la sindaca | Gravi mancanze dall’azienda

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 21 luglio 2024)– “Poste italiane ci ha assicurato che l’di via Mazzini riaprirà il 31 agosto. Come amministrazione monitoriamo da vicino la situazione per evitare ulteriori disagi”. Così laSerena Arrighi esprime la sua preoccupazione per la temporanea chiusura dell’di via Mazzini ae assicura l’attenzione dell’amministrazione perché i disagi per i cittadini siano i minori possibili.