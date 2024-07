Cesate che fine ha fatto il bosco in città? 

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 21 luglio 2024), chehail “in città”? C’era una volta il progetto del “Ilin città”, un nuovo parco urbano che sarebbe dovuto essere realizzato nella zona compresa tra via Volturno e via Seveso, in cui oggi però sembrano esserci solo erbacce alte e vegetazione incolta. Il “in città”, secondo il