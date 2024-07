Carrozze a cavallo Occasione persa per superare tradizioni fuori tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)per i turisti, Pisa va avanti. come noto il Consiglio comunale di Pisa ha respinto a maggioranza l’ordine del giorno, primo firmatario il consigliere dem Enrico Bruni, che impegnava la Giunta a iniziare un iter all’interno delle commissioni peril sistema dei veicoli a trazione animale e a procedere alla conversione delle licenze attuali. "L’obiettivo della nostra proposta – spiega Bruni – era quello di consentire ai cocchieri di sostituire letrainate da cavalli con mezzi alternativi, una misura che è già stata intrapresa a Palermo questa estate. Crediamo che dal momento che si andava ad approvare un nuovo regolamento sugli animali in città, sarebbe stato necessario affrontare anche questa importante questione che, come abbiamo verificato, è molto sentita in città".