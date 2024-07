Capaci medico eroe salva la vita ad un bagnante

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di domenica 21 luglio 2024) Unfuori servizio si è trasformato in un angelo custode per un uomo di 65 anni colto da malore sulla spiaggia libera di. L’uomo, privo di sensi in acqua, è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento di alcuni bagnanti, tra cui un militare che ha praticato le prime manovre di rianimazione. (Monrealelive.it)