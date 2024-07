Calendario Europei Under 19 2024 | date partite risultati classifiche

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Si gioca in Irlanda del Nord il torneo continentale per formazioni giovanili:19Dopo Europer le Nazionali maggiori, inizia in Irlanda del Nord il torneo continentale per rappresentative19.19: alla manifestazione partecipano 8 squadre, i padroni di casa più le 7 Nazionali vincitrici