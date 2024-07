Calciomercato Torino Vagnati ACCELERA | nuova PROGRAMMAZIONE per il dirigente granata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024)per il, tutti i nuovi dettagli Ilè alla ricerca di rinforzi di qualità in tempi brevi. Il prossimo 11 agosto, infatti, isvolgeranno l’esordio stagionale in Coppa Italia e, ad oggi, le buche nella rosa sono ancora tante. Gli addii, in estate, sono stati