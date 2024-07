Calciomercato Milan nuova CESSIONE DOPO SIMIC | addio ad un passo per QUESTO GIOCATORE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024)ad unper, tutti i dettagli dell’affareneldel, infatti, non sarà l’unicoa lasciare il club rossonero in tempi brevi. Come riportato da César Luis Merlo su X ile l’Alaves hanno trovato l’accordo per Luka Romero. Di seguito