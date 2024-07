Calciomercato Lecce trattativa IN CORSO per Praet | l’ex Sampdoria e Torino piace molto ai giallorossi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Dennispotrebbe firmare per il. ecco le ultime sul possibile ritorno in Italia delDennisè attualmente svincolato.centrocampista diha terminato il proprio contratto con il Leicester e non è stato rinnovato. Dunque è libero di firmare con chi preferisce. Su di lui, secondo