Calciomercato Lazio grande CONCORRENZA per Bellingham | il Sunderland ha RISPOSTO COSÌ a quest’offerta dalla Premier League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Jobe, centrocampista del, è finito nel mirino die non solo: ricevuta un’offertaJobe, centrocampista del, è ormai un pezzo pregiato del. Anche se non ha ancora raggiunto la valutazione del fratello maggiore Jude, il giocatore è molto richiesto. In Italia, è molto forte su di lui