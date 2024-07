Calciomercato Juventus una squadra di SERIE A su Arthur | ecco cosa serve per l’ACCORDO definitivo La situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Potrebbero esserci sviluppi sul futuro del centrocampista, in uscita dalladove potrebbe andare il brasiliano Laè alle prese con diversi esuberi da sistemare nel corso di questa sessione di. Uno di questi èMelo, ex centrocampista del Barcellona che non sembra fare al caso di Thiago Motta. Per