Calciomercato Juventus super offerta del Chelsea per Yildiz | la risposta dei bianconeri

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutti pazzi dei talenti dei. Laè la regina delin entrata e in uscita e sono in arrivo altre importanti novità. La Vecchia Signora è in contatto per le cessioni dell’attaccante Soulé e del difensore Dean Huijsen per circa 60 milioni totale, cifra da versare poi all’Atalanta per Koopmeiners. Un altro talento dellaè Kenan Y?ld?z, calciatore di grande prospettiva e pronto ad una stagione da titolare ad alti livelli.