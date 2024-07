Calabria 34 incendiari scovati con i droni il video Occhiuto | ecco gli idioti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Catanzaro, 21 luglio 2024 – Incendi dolosi ingrazie ai“i primi 34”, per dirla con le parole del presidente Roberto. “È ora di finirla!", scrive il governatore su Facebook. E posta ildelle malefatte. Il progetto Tolleranza zeromette quindi in fila i numeri di quest’anno: 34identificati, 50 segnalazioni precoci di incendi, 100 casi di abbandono rifiuti, 15 accertamenti di scarichi non autorizzati.