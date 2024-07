Blackout Microsoft spunta un responsabile | “Ho solo lanciato un aggiornamento” Ma qualcosa non torna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 21 luglio 2024) Vincent Herregat, alias Vincent Flibustier, è un giornalista satirico e dubunker belga. In un post su X si è finto ildelinformatico di venerdì 18 luglio, spacciandosi per un neoassunto di CrowdStrike, l'azienda di antivirus che ha causato il bug nei pc. In realtà, il suo era un esperimento sociale per dimostrare come nasce una fake news di successo: "Le persone volevano un colpevole e io gliel'ho dato".