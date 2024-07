Biden si ritira il precedente del ' 68 con Lyndon B Johnson

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 21 luglio 2024) La convention Democratica di Chicago, in programma ad agosto, si avvia ad avere nuove similitudini con quella del 1968: anche allora era agosto, anche allora la sede era la città dell’Illinois, ma soprattutto arrivò dopo che il presidente degli Stati Uniti in carica, il DemocraticoB., poco popolare tra i vertici del partito, aveva annunciato a sorpresa che non avrebbe cercato la