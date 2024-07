Biden si ritira dalla corsa alle elezioni Usa | Lascio mi concentrerò sulla presidenza fino alla fine del mandato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Joenon sarà il candidato democraticostatunitensi di novembre. “la, midel”, ha annunciato il presidente con un comunicato su X. Per il momento non ha comunicato il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro. Articolo in aggiornamento L'articolosiUsa: “, midel” proviene da Il Fatto Quotidiano.