Biden non si arrende | Elezione più importante della nostra vita io la vincerò

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – "Questa è l'piùe io la". Il presidente degli Usa e candidato dem alla Casa Bianca Joenon molla e, in un nuovo messaggio su X, non appare per nulla intenzionato a cedere alle sempre più crescenti, e pubbliche, pressioni a farsi da parte rinunciando alla L'articolonon si: “più, io la” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.