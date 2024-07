Biden abbandona la corsa per le Presidenziali Usa

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 21 luglio 2024) Joesi è ritirato dallaalla Casa Bianca per ledegli Stati Uniti. E’ stato il più grande onore della mia vita servire come presidente – afferma in un post pubblicato su X -. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato. Il presidente ringrazia la sua vice ma non indica il futuro candidato che dovrà affrontare Trump. Il Tycoon ha commentato: È il peggiore presidente nella Storia del nostro Paese. Passerà alla Storia come il presidente di gran lunga peggiore. Ha poi chiosato: “La vice presidente Kamala Harris, ha aggiunto Trump, sarà più facile da battere rispetto a”.