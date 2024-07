Berrettini torna alla vittoria | Halys battuto in finale a Gstaad Voglio far bene agli Us Open

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Matteosi regala un bel bis e si impone nel Atp di, che aveva vinto nel 2018. L'azzurro, numero 82 del ranking, si è imposto senza troppi problemi in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 sul francese, numero 192 al mondo, Quentin, in 59 minuti di gioco sulla terra rossa. Per, sesto favorito del seeding, è il nono titolo in carriera, il secondo nel 2024 dopo l'Atp di Marrakech dello scorso aprile. Il match era stato interrotto nel primo set per pioggia, poi il romano non ha più dato scampo al francese. "All'inizio della stagione abbiamo deciso che non avremmo pensato al mio ranking perché avevamo tanti dubbi, intanto sulla risposta del mio corpo. La cosa più importante è che stoe che gioco. Se queste due cose succedono, posso fare