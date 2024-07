Bergamo è d’oro e d’argento | Valensin trionfa in staffetta Crotti secondo nel triplo

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 21 luglio 2024) ATLETICA Agli Europei Under 18 la straordinaria Elisa (Atl. Bg 59 Oriocenter) bissa il titolo nei 200 come ultima frazionista della «svedese» (100, 200, 300, 400): record europeo. Per Francesco, ex Estrada, argento e personale.