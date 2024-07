Basta str*** mi hai dato questa ca*** di strategia? | Vestappen sbrocca Lambiase lo umilia | team-radio terremoto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un Max Verstappen fuori di sé, quello che si è visto in gara al Gp di Ungheria, chiuso al quarto posto, forse la peggior gara della sua stagione, dove fino ad oggi era stato impeccabile, anche da quando la sua Red Bull non è certo più la prima forza in griglia. L'olandese, infatti, per tutto il Gran premio ha discusso in modo violento con Giampiero, suo ingegnere di pista. Certo, non è la prima volta. Ma le proporzioni in questo caso sono differenti: Max non aveva mai esagerato come ha esagerato in Ungheria. Soprattutto dopo l'incidente con Lewis Hamilton, una frenata sbagliata da Verstappen, dunque l'impatto, la Red Bull che spicca il volo e, miracolosamente, non subisce danni. Tutta colpa di Verstappen, era evidente sin dal principio, ma l'olandese lamentava inuno spostamento di Hamilton in frenata che, però, quasi nessuno aveva visto.