Basket femminile Olimpiadi Parigi 2024 | le convocate delle 12 Nazionali qualificate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Si stanno avvicinando ledianche per il. Le star USA, il sogno di podio del Giappone, quelli della Francia e del Belgio al top in Europa, la fase quasi di transizione della Spagna, il possibile momento topico del Canada: c’è tutto in questi che saranno i roster della rassegna a cinque cerchi. Andiamo a scoprirli.