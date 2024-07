Atp Gstaad Berrettini trionfa | Halys ko in 2 set

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 21 luglio 2024) L'azzurro si regala un bel bis imponendosi senza troppi problemi in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 sul francese Matteosi regala un bel bis e si impone nell'Atp di, che aveva vinto nel 2018, in Svizzera, sulla terra in altura. L'azzurro, numero 82 del ranking, si è imposto senza troppi