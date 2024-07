Ascolti TV | Sabato 20 Luglio 2024 Boomerissima 12 1% 117 mln vs Lo Show dei Record 12 8% 11 mln

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 luglio 2024) Nella serata di ieri,20, su Rai1 l’arrivo in replica diha conquistato 1.174.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale5 Lodeiin replica ha raccolto davanti al video 1.104.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Lui non sarà più tuo è la scelta di 716.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Indiana Jones e il tempio maledetto ha radunato 723.000 spettatori pari al 7%. Su Rai3 Rita Levi-Montalcini raggiunge 602.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 Una moglie bellissima totalizza un a.m. di 576.000 spettatori (5.4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 410.000 spettatori con il 4.2%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 462.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 255.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Spia per caso è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 Departure è scelto da .000 spettatori (%).