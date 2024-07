Arrestato 28enne nel napoletano | nel suo garage auto rubata armi e proiettili

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di arresto per i carabinieri di Marigliano, che hanno fermato un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, identificato come Giuseppe Santella. I militari hanno notato una luce provenire dalla fessura di un box, innescando il sospetto di una presenza illecita all’interno. Contrariamente L'articolonel: nel suoTeleclubitalia.